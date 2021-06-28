В Бухаресте не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом

Всего несколько месяцев назад отделения интенсивной терапии в столице Румынии были загружены.
В Бухаресте в воскресенье, 27 июня, не зарегистрировали ни одного нового случая заболевания COVID-19.
Об этом со ссылкой на премьер-министра Румынии Флорина Кицу сообщает The Associated Press.
"В Бухаресте самый высокий уровень вакцинации в стране, — заявил глава румынского правительства. — Также в Бухаресте за последние 24 часа было 0 (!!!) человек, инфицированных SARS-COV-2. Вакцинация — единственное решение для преодоления пандемии. Это так просто!"
В издании отмечается, что всего несколько месяцев назад отделения интенсивной терапии в столице Румынии были загружены на полную мощность, так как уровень заболеваемости коронавирусом за 14 дней превышал 7 на 1000 жителей.
Сейчас количество новых случаев COVID-19 в столице составляет всего 0,05 на 1000 жителей.
С начала массовой вакцинации в Румынии с более чем 19 млн населения ввели почти 9 миллионов доз препаратов от коронавируса. 23% населения страны считаются полностью вакцинированными от COVID-19.
В общем более миллиона жителей Румынии получили положительный результат теста на коронавирус, более 33 тыс. из них умерли от осложнений инфекции.
Как сообщалось, с 1 июня в Румынии началась вакцинация от коронавируса подростков в возрасте 12-15 лет.