В Бухаресте совершил аварийную посадку американский военный вертолет: видео

Во время экстренного приземления вертолет сбил электроопоры у автодороги.

В четверг, 15 июля, американский вертолет Black Hawk, который участвовал в тренировочном полете ко Дню авиации в столице Румынии, совершил экстренную посадку прямо на проезжей части улицы, сбив при этом опоры линии электропередачи. Об этом сообщает румынский канал digi24.ro.

Очевидцы этого инцидента зафиксировали его на видео. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как вертолет теряет высоту и совершает вынужденную посадку на одной из главных улиц Бухареста — бульваре Авиаторов, рядом с площадью Шарля де Голля.

Также читайте В Колумбии обстреляли вертолет с президентом и министрами на борту Американские военные совместно с румынской полицией изучают обстоятельства этого инцидента. Известно, что транспортный вертолет Black Hawk армии США выполнял тренировочный полет ко Дню авиации, который отмечают в Румынии 20 июля. Причины, которые заставили пилотов совершить приземление, пока неизвестны. Напомним, ранее в Российской Федерации вблизи села Корпикюля в Ленинградской области разбился военный вертолет Ми-8. Весь экипаж, а именно три человека, находившиеся на борту, погибли на месте инцидента.

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Кроме поваленных столбов, на видео можно заметить слегка поврежденный фургон. По данным румынских СМИ, еще одна машина была повреждена опорой ЛЭП, которая рухнула во время посадки вертолета. Жертв в результате инцидента нет.