В Бухаресте совершил аварийную посадку американский военный вертолет: видео

Во время экстренного приземления вертолет сбил электроопоры у автодороги.
В четверг, 15 июля, американский вертолет Black Hawk, который участвовал в тренировочном полете ко Дню авиации в столице Румынии, совершил экстренную посадку прямо на проезжей части улицы, сбив при этом опоры линии электропередачи. Об этом сообщает румынский канал digi24.ro.
Очевидцы этого инцидента зафиксировали его на видео. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как вертолет теряет высоту и совершает вынужденную посадку на одной из главных улиц Бухареста — бульваре Авиаторов, рядом с площадью Шарля де Голля.
Напомним, ранее в Российской Федерации вблизи села Корпикюля в Ленинградской области разбился военный вертолет Ми-8. Весь экипаж, а именно три человека, находившиеся на борту, погибли на месте инцидента.