В Бундестаге подтвердили, что США одобряют передачу Украине танков из Германии

Соединенные Штаты Америки поддерживают предоставление Украине немецких танков Leopard 2. В США ожидают, что Берлин выполнит свои обязательства.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила, что США поддержат передачу Украине немецких танков Leopard 2, о чем ранее сообщали СМИ.

Об этом она написала в Twitter.

Штрак-Циммерман прокомментировала информацию немецких СМИ о том, что США одобрят снабжение Германией танков Leopard 2 Украины.

"Это было подтверждено во время моего визита в Вашингтон во время всех дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате", — заявила глава оборонного комитета Бундестага.

По ее словам, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.

"Мы не должны оставлять Украину один на один. Вам нужны танки", — добавила она.

Следует отметить, что накануне немецкие СМИ сообщили, что США дали понять правительству Германии, что поддержат поставки немецких боевых танков Leopard 2 в Украину, если Берлин решится сделать это. Однако отмечается, что Штаты не призвали Германию осуществлять такие поставки.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о ситуации с предоставлением Украине танков Abrams и зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot. По его словам, эти переговоры непростые, но они понемногу двигаются.

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