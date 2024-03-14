В Бундестаге рассказали о подлинных причинах, почему Шольц отказывается передавать Taurus

В Бундестаге намекнули, что настоящие причины отказа в поставках ракет Taurus отнюдь не те, которые озвучивает Шольц.

У канцлера Германии Олафа Шольца есть "секретные причины", чтобы отказываться от поставок ракет Taurus в Украину, хотя публично он говорит, что это из-за "необходимости привлечения немецких солдат" в войну с РФ.

Об этом заявил ведущий член комитета по обороне немецкого Бундестага Александер Мюллер в интервью Deutschlandfunk, передает Euractiv.

Мюллер заявил, что впервые получил "информацию (...) о том, почему Шольц так думает" во время закрытого заседания комитета.

"Есть одна или две вещи, которые нельзя обсуждать публично, справедливо заставляют его колебаться", — сказал Мюллер.

Издание отметило, что во время выступления в Бундестаге 13 марта Шольц обвинил оппозиционных депутатов в "инструментализации темы Taurus", несмотря на то, что. Они прекрасно знают, что информация о настоящих причинах непублична.

Кроме того, по данным издания, Минобороны Германии приказало обновить запасы ракет Taurus, чтобы привести в боевую готовность все 600 ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что Шольц сообщил, почему против передачи ракет Taurus Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Бундестаге выступили против идеи обмена ракет Taurus на британские Storm Shadow.

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