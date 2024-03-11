В Бундестаге резко раскритиковали Папу Римского за предложение Украине поднять "белый флаг"

Немецкие депутаты порекомендовали понтифику обратиться к Путину, если он хочет окончания войны.

Депутат немецкого Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн от "Свободных демократов" и Катрин Геринг-Экардт от "Зеленых" раскритиковали заявление Папы Римского Франциска, призвавшего Украину поднять "белый флаг".

Об этом сообщает ЕП.

"Прежде чем украинские жертвы поднимут белое знамя, Папа Римский должен громко и безошибочно призвать жестоких российских преступников снять свой пиратский флаг – символ смерти и сатаны", – заявила Штрак-Циммерманн.

Кроме того, глава комитета по вопросам обороны Бундестага также отметила, что Папа ни разу не критиковал главу РПЦ Гундяева.

"И почему, во имя Бога, он не осуждает словесные подстрекательства к убийству Кирилла, главы Русской православной церкви и бывшего агента КГБ относительно украинского народа?" – спросила она.

Штрак-Циммерманн добавила, что ей, "как католичке, стыдно, что он воздерживается от этого".

В свою очередь Геринг-Экардт заявила, что Украина больше хочет мира, а именно российский диктатор Путин может его достичь.

"Именно Путин может немедленно прекратить войну и страдания, а не Украина. Тот, кто требует, чтобы Украина просто сдалась, отдает агрессору то, что он незаконно отобрал, и таким образом соглашается на уничтожение Украины", — резюмировала она.

Напомним, ранее сообщалось, что глава УГКЦ отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге" и переговорах с РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Латвии прокомментировал скандальное заявление Папы Римского.

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