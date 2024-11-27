В бундесвере назвали, кто может стоять за аварией самолета DHL в Литве

Во время аварии в самолете находились четыре человека.
Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер считает возможным, что авария грузового самолета DHL в Вильнюсе могла быть "тестом" со стороны РФ "для обнаружения слабых мест".
Об этом сообщило DW.
Он считает, что Путин "создал гибридную ситуацию".
"Мы уже пережили подобную ситуацию летом этого года, и произошедшее сейчас вписывается в эту схему", – заявил Бройер в эфире ARD.
Карстен Бройер добавил, что эта ситуация подразумевает проверку, как далеко можно зайти.
"Состояние, которое уже не совсем мир, но и не совсем война", – подытожил он.
Напомним, в Вильнюсе грузовой самолет упал на жилой двухэтажный дом.
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