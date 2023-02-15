"В бункере Путина произошел мини-переворот": Пионтковский о серьезном конфликте в Кремле

Минобороны России больше занято войной против ЧВК "Вагнер", чем против Украины.

В России командование "специальной военной операции" в лице Сергея Шойгу и Валерия Герасимова начало сознательно уничтожать ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом рассказал российский политолог Андрей Пионтковский на канале "Freeдом".

"В ночь с 10 на 11 января в бункере Путина произошел мини-военный переворот. Генералы Шойгу и Герасимов, несколько месяцев оскорбляемые и унижаемые с подачи Путина двумя его спущенными с поводка псами Кадыровым и Пригожиным, восстановили в известной мере свою позицию. Они заставили снять с поста командующего военной операцией ставленника Пригожина Суровикина и восстановили полномочия Герасимова", - заявил он.

По словам политолога, с этого момента генеральный штаб РФ начал методически физически уничтожать группу "Вагнера" - лишая их снабжения, закрыв им доступ к мобилизации заключенных.

"Это был один их секретов их успеха - мобилизация заключенных, трупами которых можно заваливать позиции более откровенно, чем трупами "мобиков". После этого идет игра на уничтожение Пригожина, он уже "не жилец". А Путин столкнулся с той же проблемой, что и Гитлер 1934 году, когда гитлеровский генеральный штаб потребовал расправиться со штурмовиками Эрнста Рема и физически уничтожить его друга, главаря этих штурмовиков. Гитлер решил, что генеральный штаб армии ему важнее, и вручил Рему пистолет с одним патроном", - рассказал Пионтковский.

Как отметил эксперт, Путин занял двойственную позицию - уступил военным, но не сдал полностью Пригожина. По его словам, ЧВК и российский генштаб сейчас больше заняты внутренней войной, чем войной против Украины.

Напомним, владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 9 февраля объявил о прекращении вербовки заключенных в ЧВК.

Российская правозащитница Ольга Романова утверждает, что подопечные Шойгу "отодвигают" Пригожина, чтобы вербовать зэков непосредственно через минобороны РФ.

Лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко, воюющий на Бахмутском направлении, рассказал, что Россия начала "утилизировать" ЧВК "Вагнер" после того, как наемники не смогли захватить город Бахмут Донецкой области.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что место "Вагнера" на фронте теперь занимают подразделения регулярной российской армии.

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