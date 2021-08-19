В Буркина-Фасо в результате нападения экстремистов погибли 47 человек

Боевики все чаще атакуют силы безопасности в этой западноафриканской стране.

На севере Буркина-Фасо в среду, 18 августа, исламистские экстремисты устроили засаду на автоколонну, в результате чего погибли по меньшей мере 30 мирных жителей, а также 17 солдат и бойцов-добровольцев.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что боевики, связанные с "Аль-Каидой" и группировкой "Исламское государство", все чаще атакуют силы безопасности в этой западноафриканской стране.

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Недавно в результате нападения террористов погибли 30 человек, в том числе 15 солдат и четыре добровольца, а примерно неделю назад экстремисты устроили засаду на группу солдат в западной части Буркина-Фасо, убив 12 из них.

Плохо оснащенная и недостаточно обученная армия изо всех сил пытается остановить насилие, а ухудшение ситуации с безопасностью вызывало беспорядки по всей стране.

Массовые протесты в прошлом месяце с требованием более решительных действий побудили президента Роха Марка Кристиана Каборе уволить своих министров обороны и безопасности и возглавить Министерство обороны. Но оппозиция считает, что одной перестановки в правительстве недостаточно.

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Как сообщалось, в Буркина-Фасо, которая имеет общую границу с Мали и Нигером, начиная с 2015 года радикальными исламистами регулярно совершаются нападения, в результате которых за это время погибли тысячи людей, а еще около 1,3 миллиона покинули страну. Жертвами этих атак в 2016 году стали в том числе четверо украинцев.

В июне на севере Буркина-Фасо боевики во время самого кровавого за пять лет нападения убили по меньшей мере сотню людей в селе Солхан в провинции Яга (регион Сахель). Вблизи границы с Нигером также сгорели местный рынок и несколько домов.

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