В Буркина-Фасо в результате самого кровавого за пять лет нападения боевиков погибла сотня людей

В стране объявлен трехдневный траур.

На севере Буркина-Фасо вечером в пятницу, 4 июня, боевики убили не менее ста человек в селе Солхан в провинции Яга (регион Сахель). Вблизи границы с Нигером также сгорели местный рынок и несколько домов.

Об этом сообщает The Associated Press.

Правительство страны обвинило в атаке джихадистов, однако пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

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Старший научный сотрудник ACLED Хени Нсайбия заявил, что это самый кровавый теракт в Буркина-Фасо за более чем пять лет, с тех пор как страну захватили джихадисты, связанные с "Аль-Каидой" и Исламской государством.

"Совершенно очевидно, что группы боевиков перешли на более высокий уровень, чтобы обострить ситуацию в Буркина-Фасо, и переместили свои усилия в районы за пределами непосредственной досягаемости антитеррористической коалиции под руководством Франции, которая борется с ними в приграничном регионе трех государств", — сказал он.

Несмотря на присутствие более пяти тысяч французских солдат в Сахеле, насилие со стороны джихадистов растет. В апреле за неделю в Буркина-Фасо убили более 50 человек, в том числе двух испанских журналистов и ирландского защитника природы. Более миллиона человек в стране стали вынужденными переселенцами.

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Местный житель, который не захотел называть имени, опасаясь за свою безопасность, посещал родственников в медицинской клинике Себбе, расположенной примерно в 12 километрах от места нападения. Он рассказал, что видел, как в клинику входило много раненых.

"Я видел 12 человек в одной палате и около 10 в другой. За ранеными ухаживали многие родственники. Также было много людей, которые бежали из Солхана... Люди очень напуганы и обеспокоены", — сказал он по телефону.

Правительство страны объявило трехдневный траур.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш уже выразил возмущение убийствами и, по словам его представителя Стефана Дюжаррика, заявил, что ООН полностью поддерживает власть в ее усилиях преодолеть угрозу миру и стабильности в Буркина-Фасо.

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"Он решительно осуждает гнусное нападение и подчеркивает насущную необходимость того, чтобы международное сообщество удвоило поддержку государствам-членам в борьбе с насильственным экстремизмом и его неприемлемыми человеческими жертвами", — говорится в заявлении Дюжаррика.

Исламские экстремисты все чаще совершают нападения в Буркина-Фасо, особенно в регионе, граничащем с Нигером и Мали. В прошлом месяце боевики убили не менее 30 человек в восточной части Буркина-Фасо недалеко от границы с Нигером.

Как сообщалось, в стране, которая имеет общую границу с Мали и Нигером, начиная с 2015 года радикальными исламистами регулярно совершаются нападения, в результате которых за это время погибли сотни людей. Жертвами этих атак в 2016 году стали в том числе четверо украинцев.

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