В Бурятии эвакуировали магазин из-за мягкой игрушки в украинском костюме

Овца в украинской национальной одежде вызвала подозрения жителей поселка Селенгинск, поэтому на место вызвали ФСБ и ОМОН.

В российской Бурятии эвакуировали магазин из-за игрушечной овцы в украинском национальном костюме.

Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

РосСМИ сообщили, что жительница поселка Селенгинск нашла на улице игрушечную овцу и отнесла ее в магазин "Карина". Женщина выложила фото в местную группу в Viber, чтобы найти хозяина.

"Это была овца в национальном украинском костюме с кнопкой, которая запускает песню "Несе Галя воду", — говорится в сообщении.

Овца вызвала подозрение, потому на место вызвали ФСБ и ОМОН. Взрывчатку и опасные вещества в игрушке не обнаружили.

Напомним, бурятские пожарные планово выжигали сухую траву в поле у села Солонцы и случайно сожгли пол села.