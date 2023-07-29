В Бурятии эвакуировали магазин из-за мягкой игрушки в украинском костюме

Овца в украинской национальной одежде вызвала подозрения жителей поселка Селенгинск, поэтому на место вызвали ФСБ и ОМОН.
В российской Бурятии эвакуировали магазин из-за игрушечной овцы в украинском национальном костюме.
Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.
РосСМИ сообщили, что жительница поселка Селенгинск нашла на улице игрушечную овцу и отнесла ее в магазин "Карина". Женщина выложила фото в местную группу в Viber, чтобы найти хозяина.
"Это была овца в национальном украинском костюме с кнопкой, которая запускает песню "Несе Галя воду", — говорится в сообщении.
Овца вызвала подозрение, потому на место вызвали ФСБ и ОМОН. Взрывчатку и опасные вещества в игрушке не обнаружили.
Напомним, бурятские пожарные планово выжигали сухую траву в поле у села Солонцы и случайно сожгли пол села.
Читайте также: