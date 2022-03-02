В Бурятии мать оккупанта, попавшего в плен в Украине, вышла на пикет против войны

Тем не менее, женщина повторяет клише российских пропагандистов и переживает, что сын попал в руки "безжалостных нацистов".
В российском Улан-Удэ (Бурятия) мать оккупанта РФ вышла на одиночный пикет после того, как узнала, что ее сын, военный-контрактник Сергей Очиров находится в плену в Украине.
Об этом информирует российское издание "Люди Байкала".
На улице женщина развернула плакат "Нет войне".
"Я мать Сергея Очирова, которого вчера показывали. Я не хочу, чтобы была война. Я хочу, чтобы люди поняли, что на самом деле это не фейк. Вот я его мама. Вот он мне позвонил по телефону, я увидела это видео. Мне вчера все начали писать: "А вы докажите, что это не фейк". Но я ничего не хочу доказывать. Я просто вам говорю — это мой сын", — говорит мать оккупанта.
Ее сын служит в воинской части станции "Дивизионная" в Улан-Удэ. В феврале Сергея Очирова отправили на учебу в Беларусь
"Я вижу, что на видео сын растерян. Почему на видео он один? Где остальные ребята? Где эта колонна, которая шла с боеприпасами? Никто ничего не знает. Кто его в плен захватил? Это "нацисты" или украинские войска? Это есть разные понятия, получается. "Нацисты" — они же безжалостны. Я ничего не знаю", — повторяет женщина пропагандистские клише РФ.
Известно, что 28 февраля военный РФ Сергей Очиров попал под обстрел, получил ранение в плечо и попал в плен.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Бровары, ранены: видео
- После переговоров Россия запустила по Киеву баллистические ракеты: видео мощного взрыва.