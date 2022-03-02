В Бурятии мать оккупанта, попавшего в плен в Украине, вышла на пикет против войны

В Бурятии мать оккупанта, попавшего в плен в Украине, вышла на пикет против войны

Тем не менее, женщина повторяет клише российских пропагандистов и переживает, что сын попал в руки "безжалостных нацистов".

В российском Улан-Удэ (Бурятия) мать оккупанта РФ вышла на одиночный пикет после того, как узнала, что ее сын, военный-контрактник Сергей Очиров находится в плену в Украине.

Об этом информирует российское издание "Люди Байкала".

На улице женщина развернула плакат "Нет войне".

"Я мать Сергея Очирова, которого вчера показывали. Я не хочу, чтобы была война. Я хочу, чтобы люди поняли, что на самом деле это не фейк. Вот я его мама. Вот он мне позвонил по телефону, я увидела это видео. Мне вчера все начали писать: "А вы докажите, что это не фейк". Но я ничего не хочу доказывать. Я просто вам говорю — это мой сын", — говорит мать оккупанта.

Ее сын служит в воинской части станции "Дивизионная" в Улан-Удэ. В феврале Сергея Очирова отправили на учебу в Беларусь

"Я вижу, что на видео сын растерян. Почему на видео он один? Где остальные ребята? Где эта колонна, которая шла с боеприпасами? Никто ничего не знает. Кто его в плен захватил? Это "нацисты" или украинские войска? Это есть разные понятия, получается. "Нацисты" — они же безжалостны. Я ничего не знаю", — повторяет женщина пропагандистские клише РФ.

Известно, что 28 февраля военный РФ Сергей Очиров попал под обстрел, получил ранение в плечо и попал в плен.