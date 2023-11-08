В Бурятии мощно горел горно-обогатительный комбинат – в небе черные клубы дыма (видео)

В Бурятии загорелся мощный пожар на горном комбинате.
В Бурятии в ночь на 8 ноября произошел мощный пожар на горно-обогатительном комбинате "Озерный". По данным МЧС, на месте работают около тридцати пожарных и 16 единиц техники.
Об этом пишут местные СМИ и паблики.
Пожар произошел в одном из цехов ГОК "Озерный" на площади 500 квадратных метров.
По словам спасателей, в результате пожара никто из людей не пострадал. Также утверждается, что распространение огня было ликвидировано.
На видео очевидец комментирует, что первый этаж цеха полностью сгорел. Бурятский ГОК "Озерный" занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд.
Напомним, в России в ночь на 29 октября неизвестный беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод – на месте вспыхнул мощный пожар.
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