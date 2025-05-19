В Бурятии нашли останки украинского ученого, который пропал 16 лет назад: что известно

Ученый из Винницы Анатолий Новиков / © obozrevatel.com

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В Бурятии, РФ, нашли останки ученого из Украины, который в 2009 году приехал на семинар и бесследно исчез во время прогулки. Анатолий Новиков должен был представлять Винницкий национальный технический университет, но так и не появился на мероприятии.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Как сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ в Бурятии, останки были найдены в лесу возле села Новый Энхалук 14 мая. По данным Telegram-канала Baza, их обнаружил местный лама и сообщил о находке в полицию.

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Рядом лежала куртка, похожая на описание одежды, в которой ученый вышел на прогулку, а также мобильный телефон, IMEI (уникальный номер) которого полностью совпал с IMEI телефона Новикова.

Также рядом с телом лежали вставные челюсти и несколько украинских монет.

Что известно об исчезновении Новикова

22 июня 2009 года Анатолий Новиков прилетел в Улан-Удэ, чтобы принять участие в международной конференции «Плазменная эмиссионная электроника», которая проходила на турбазе «Энхалук» на побережье озеро Байкал.

73-летний ученый работал в сфере плазменной электроники, разрабатывал электронные пушки. Он представлял Винницкий национальный технический университет и планировал выступить на семинаре.

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Однако, как писали тогда газеты, на момент исчезновения на его имя не было оформлено официальное приглашение и он не числился в списке участников.

«Анатолий Александрович не был там докладчиком, потому я запретил ему. Но он поехал», — рассказывал ректор Винницкого университета Борис Мокин.

По прибытии в Бурятию у Новикова был усталый вид, «медленно реагировал на все», говорил председатель оргкомитета семинара Александр Семенов.

По его словам, коллеги подумали, что так на профессора возымела действие смена часовых поясов.

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На следующий день участники конференции выехали на турбазу. Последний раз Анатолия Новикова видели на центральной улице села Энхалук. Он ушел в лес и пропал.

Украинского ученого искали МЧС РФ, Байкальский поисково-спасательный отряд, водная милиция, специально обученные собаки.

«Бурятия — это бандитский край»: почему ученый не мог потеряться?

Также в Бурятию из Украины приезжала дочь Новикова Татьяна и сама пыталась найти след отца, но и ее старания не принесли результатов.

Поиски профессора были официально прекращены в 2019 году.

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Коллега исчезнувшего ученого Юрий Кравченко рассказывал, что Анатолий Новиков был опытным туристом и не мог потеряться.

Анатолий Новиков был опытным туристом и не мог потеряться / © Baza

«Ходил по лесам, болотам, был на северном Урале, в Карелии, Карпатах. Прекрасно ориентируется в любой местности, не боится комаров, холода, голода. Знает что такое тайга. В палатке ночует в любую погоду. Здоровье у него было отличное, он был живчиком. Неизвестно почему он исчез. Но Бурятия — это бандитский край», — говорил Юрий Кравченко.

Мечтал о шаровой молнии: кем был Анатолий Новиков

В Виннице у Анатолия Новикова остались жена Галина, дочь Татьяна и сын Игорь.

«Папа мечтал создать в лабораторных условиях шаровую молнию. На конференцию ехал в хорошем настроении, обещал привезти из Бурятии сувениры. Папа там уже был в 1991 году», — рассказывала Татьяна.

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В Следственном комитете РФ заявили, что сейчас решается вопрос проведения молекулярно-генетического исследования с целью идентификации останков. Там добавили, что следствие принимает другие процессуальные меры по установлению полной картины происшествия.

Напомним, сестра благодаря новости в газете узнала своего брата, который загадочно исчез 25 лет назад.