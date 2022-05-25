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В Бурятии прапорщик воровал сухпайки солдат: за преступление отделался минимальным наказанием

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В Бурятии прапорщик воровал сухпайки солдат: за преступление отделался минимальным наказанием

Фото: golubschool.ru

Прапорщику "светил" штраф от 100 тыс. рублей, принудительные работы или колония.

В Бурятии старший прапорщик Вооруженных сил России воровал армейские сухпайки у солдат. Его обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК (присвоение либо растрата за счет служебного положения).

Об этом пишет "Тайга. Инфо".

За преступление ему назначили выплату штрафа.

"Пользуясь своим служебным положением, Крючков присвоил себе 23 комплекта индивидуального рациона питания, положенных к выдаче военнослужащим вместо горячего питания", — говорится в сообщении.

По ч. 3 ст. 160 прапорщику грозили штраф от 100 тыс. рублей, принудительные работы или до шести лет колонии.

Суд вынес решение об уплате штрафа в 40 тысяч рублей.

Напомним, в столице Бурятии спорткомплекс превратился в зал ритуальных услуг.

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