Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ЦАХАЛ рассказали, сколько боевиков ХАМАС участвовали во вторжении в Израиль

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1276
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ЦАХАЛ рассказали, сколько боевиков ХАМАС участвовали во вторжении в Израиль

Палестинские боевики. Фото: Аsociated Press. / Фото: Associated Press

В оценке не учтены жители Сектора Газы.

В нападении на Израиль 7 октября участвовало по меньшей мере три тысячи боевиков ХАМАС. Первоначальные подсчеты составили 1,5-2 тысяч человек.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

Отмечается, что эта информация приводится на основе разведданных, полученных во время допросов пленных членов ХАМАС. В подсчетах и моделировании учитывались только вооруженные боевики и не учитывались гражданские жители Сектора Газа, которые воспользовались враньями в пограждении, чтобы попасть в Израиль.

Утверждается, что за первые два дня боевых действий были убиты около 1 тысячи членов ХАМАС на территории Израиля. Кроме того, 200 были взяты в плен.

Отмечается, что "многие тела" боевиков все еще "разбросаны у границы", однако подсчитать их без угрозы жизни для израильских солдат пока невозможно.

Как сообщалось, ЦАХАЛ прорвал передовую линию обороны ХАМАС на севере Газа. Представитель израильской армии контрадмирал Даниэл Хагари заявил, что наземная операция продвигается по плану.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1276
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация