Самолет залетел из соседней страны в ночь на понедельник

В Центральноафриканской Республике в городе Босангоа был нанесен авиаудар по объекту, связанным с российскими боевиками ППК "Вагнера".

Об этом сообщает пресс-служба правительства ЦАР.

В сообщении отмечается, что удар был нанесен самолетом, который в ночь на понедельник залетел из соседней страны. Власти царь заявили, что самолет сбросил бомбы на лагерь солдат на севере страны, а также попал в местонахождение боевиков ППК "Вагнера", который власти называют своими "союзниками".

В результате авиаудара никто не пострадал, власти начали расследование, чтобы установить, кто ответственен за удар.

В заявлении правительства страны сказано, что удар нанес серьезный материальный ущерб.

Глава регионального управления лесных ресурсов Босангоа Этьен Нгеретум сообщил, что самолет нанес четыре удара по позициям боевиков в 2:50 ночи, но никто не заметил сам самолет из-за ночи.

Чиновник сообщил, что удар был нанесен по хлопковой фабрике, которую заняли боевики ППК "Вагнера", а после взрывов на месте были найдены гвозди и куски железа.

Мэр города Пьер Денамгер также подтвердил авиаудары французскому агентству Le Monde.

"Это самолет без огней, который мы не смогли идентифицировать. Целью была хлопчатобумажная фабрика, которую россияне и вооруженные силы используют в качестве базы, повреждений не так много", — прокомментировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что угроза повторного нападения на Беларусь обостряется. Есть вероятность, что подготовкой вторжения в Украину с Севера занимается глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Эстонии подготовили "подарок" для Пригожина в ответ на окровавленную кувалду.

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