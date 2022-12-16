В ЦАР совершено покушение на россиянина, связанного с ЧВК Вагнера

В столице ЦАР Банги кто-то попытался убить Дмитрия Сытого, главу "Русского дома", связываемого с ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает "Эспрессо" со ссылкой на РосСМИ.

В кабинете Сытого взорвалаь посылка. Когда он открыл ее, в руках сдетонировала взрывчатка.

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В ЦАР Сытый приехал в 2018 году, сначала как "гражданский инструктор" и переводчик. Два года назад он попал в санкции США как сотрудник Пригожина.

Пригожин уже обвинил в организации покушения французов и их "западных союзников – США и других". По его словам, Сытый ранее получал записку с угрозами и призывом к россиянам "забраться из Африки". После покушения Дмитрий Сытый находится в тяжелом состоянии.

"Я уже обратился в МИД РФ для того, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством – спонсором терроризма, а также проведение тщательного расследования террористических методов Франции и ее западных союзников – США и других".

Отметим, что этот инцидент похож на случаи с пакетами со взрывчаткой или остатками животных, несколько дней назад массово поступавших в украинские дипломатические учреждения по всей Европе.

Напомним, с конца ноября до сих пор в ряд посольств Украины поступают подозрительные свертки и письма с остатками животных. Некоторые пакеты содержат взрывчатку. Уже 33 таких отправления поступили в дипведомства в 17 странах. В украинском МИДе считают это попыткой запугать дипломатов и посеять панику. Последний такой пакет поступил 12 декабря в посольство Украины в Греции. Адрес отправителя такой же, как и на предыдущих пакетах: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen.

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