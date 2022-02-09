В центре Абу-Даби произошли взрывы в высотном здании: очевидцы подумали об ракетном обстреле

Произошел взрыв газового баллона в здании на улице Хамдан.

В высотном здании в центре Абу-Даби - столице Объединенных Арабских Эмиратов и соответствующего эмирата произошли два мощных взрыва.

Об этом сообщает Express.

На снимках и видео с места происшествия было видно горящее здание. Некоторые очевидцы утверждали, что в него была выпущена ракета.

Управление гражданской обороны Абу-Даби заявило, что пожар был вызван взрывом газового баллона в здании на улице Хамдан.

Власти подтвердили, что никто не пострадал, и пожар находится под контролем.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 января неизвестные открыли ракетный огонь по Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Полиция Абу-Даби сообщила о взрывах. Четыре громких взрыва, за которыми последовали звуки сирен, были слышны в городе.

Самолетам закрыли воздушное пространство над Абу-Даби.

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