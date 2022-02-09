В центре Абу-Даби произошли взрывы в высотном здании: очевидцы подумали об ракетном обстреле

Произошел взрыв газового баллона в здании на улице Хамдан.
В высотном здании в центре Абу-Даби - столице Объединенных Арабских Эмиратов и соответствующего эмирата произошли два мощных взрыва.
Об этом сообщает Express.
На снимках и видео с места происшествия было видно горящее здание. Некоторые очевидцы утверждали, что в него была выпущена ракета.
#ابوظبي الان pic.twitter.com/BTCC0LTAfS— ساعة الصفر (@zero_hour2020) February 8, 2022
Управление гражданской обороны Абу-Даби заявило, что пожар был вызван взрывом газового баллона в здании на улице Хамдан.
Власти подтвердили, что никто не пострадал, и пожар находится под контролем.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 января неизвестные открыли ракетный огонь по Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Полиция Абу-Даби сообщила о взрывах. Четыре громких взрыва, за которыми последовали звуки сирен, были слышны в городе.
Самолетам закрыли воздушное пространство над Абу-Даби.
Читайте также:
- ОАЭ перехватили выпущенную из Йемена ракету во время визита президента Израиля
- Столицу ОАЭ атаковали десятки боевых дронов и баллистических ракет: есть погибшие (видео)