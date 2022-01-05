В центре Алматы начались столкновения между протестующими и полицией

В центре Алматы начались столкновения между протестующими и полицией

Во время столкновений был ранен полицейский.

В центральной части Алматы в среду начались столкновения митингующих с полицией. Полиция стала применять против них спецсредства. Взрываются светошумные гранаты.

Об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" с места происшествий.

По его данным, в ходе столкновений был ранен полицейский. "На носилках лежит сотрудник полиции, в руках держит противогаз. Глаза закрыты, но будто в сознании, шевелит губами", — сообщил журналист.

Очевидцы заявляют, что с улицы Шевченко в сторону Байтурсинова проехало около десятка военных грузовиков. Они подвозят ящики со светошумовыми гранатами.

В комендатуре Алматы сообщили, что в центре города идет операция по обеспечению правопорядка, жителей города просят воздержаться от прогулок.

"В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом, просим автовладельцев планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райимбека и Абая, а также центра города", — говорится в сообщении комендатуры.

Ранее аким Алматы Бакитжан Сагинтаев заявил, что ситуация в городе взята под контроль, пока оказываются и задерживаются зачинщики беспорядков. Между тем пользователи социальных сетей распространяют фото и видео о продолжающихся в городе массовых протестах.

Напомним, что 5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять Алихан Смаилов, первый заместитель главы правительства. В то же время другие чиновники "продолжат выполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства".

Ранее президент объявил в Алматы и Мангистауской области чрезвычайное положение и ввел комендантский час с 23:00 до 07:00.

Три дня подряд в Казахстане продолжались протесты из — за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

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