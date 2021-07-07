В центре Амстердама обстреляли известного журналиста криминальной хроники

Теперь уголовный репортер борется за свою жизнь.
В центре Амстердама произошло дерзкое нападение. Там стреляли в звезду нидерландской журналистики — репортера Питера де Вриса, который занимался уголовными расследованиями.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Известно, что 64-летний журналист сейчас в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у него огнестрельное ранение головы.
Репортера Питера де Вриса в преступном мире ненавидели и неоднократно угрожали расправой. На счету у де Вриса — громкие в стране расследование против организованной преступности. Кроме того, журналист часто принимал участие в ток-шоу на местном телевидении.
По словам очевидцев, они слышали пять выстрелов. Как пишет британская служба ВВС, 64-летний де Врис был приглашенным гостем на одной из телепрограмм телеканала RTL Boulevard. Стрельбу открыли на улице после того, как он покинул студию.
В полиции сообщили, что задержали трех подозреваемых. В частности, и вероятного стрелка.