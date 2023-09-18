В центре Белгорода подожгли памятный знак оккупантам – видео

В Белгороде подожгли так называемую "конструкцию Z".
В Белгороде в ночь на 18 сентября неизвестные подожгли памятный знак оккупантам – огромную "Z-свастику", которая стоит в центре города.
Момент поджога попал на камеры наблюдения.
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что проводятся следственно-розыскные мероприятия.
"Сегодня ночью в 0:29 неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле пр. Ватутина. Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись была передана в полицию", — написал он в Telegram.
По его словам, "конструкция практически не пострадала".
Инсталляцию в честь оккупантов в Белгороде установили в 2022 году.
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