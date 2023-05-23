В центре Белгорода раздался взрыв: в небо поднимается черный дым (фото)

Российские власти инцидента не комментируют.
Во вторник, 23 мая, в центре Белгорода раздался взрыв. После этого в небо поднимается чёрный дым.
Об этом сообщают белгородские телеграммы-каналы.
Местные телеграммы-каналы в 23:30 сообщили о том, что в "Белгороде было громко". После этого в Сети начали публиковать фото и видео черного дыма над городом.
Жители российского города утверждают, что взрыв прогремел в центре Белгорода. Официально российские власти инцидент не комментируют.
Напомним, в ночь на 23 мая в Белгороде также произошел очередной "хлопок". После мощного взрыва в небо взвился столб дыма. Тогда сообщалось, что беспилотники атаковали помещение ФСБ и МВД РФ.
Также в Минобороны уверены, что продолжающиеся уже вторые сутки события в Белгородской области – не последнее восстание в РФ. Российские добровольцы пытаются избавиться от нынешнего российского режима.
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