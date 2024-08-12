В центре Лондона мужчина ранил ножом женщину и ребенка: что произошло

На момент нападения несколько полицейских находились поблизости, поэтому они смогли быстро прибыть на место происшествия.

В Лондоне на Лестер-сквер 11-летняя девочка и 34-летняя женщина получили ножевые ранения. Мужчину, совершившего нападение, задержали и поместили под стражу.

Об этом сообщило издание BBC News.

Сотрудник соседнего магазина рассказал, что он услышал крик и бросился на нападавшего, забрав у него нож.

"Честно говоря, это ужасно. Я никогда раньше ничего подобного не видел. Поступать так с ребенком — это ужасно", — сказал он.

Прибывшие на место парамедики оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в травматологический центр. Девочка нуждается в госпитализации, но ее травмы не угрожают жизни. Травмы женщины менее серьезны. У полиции пока нет предположений о возможной террористической мотивации нападения.

Лестер-сквер расположен в центре оживленного лондонского района Сохо, который славится большим количеством кинотеатров, магазинов, баров и развлекательных заведений. Это популярное место для туристов.

Нападение произошло во время протестов, переросших в беспорядки по всей Великобритании. Протесты начались после вооруженного нападения на танцевальный класс в Саутпорте.

Напомним, в Саутпорте, неподалеку от Ливерпуля, произошло нападение на детский танцевальный клуб. В результате две девочки погибли на месте, а еще одна скончалась в больнице. Пятеро детей находятся в критическом состоянии. Двое взрослых, пытавшиеся защитить детей, также были серьезно ранены. 17-летний подозреваемый был задержан. Полиция не считает нападение террористическим и предполагает, что нападавший действовал самостоятельно.