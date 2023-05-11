В центре Милана раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар — СМИ (фото)

Местная полиция сообщила СМИ, что предварительно взорвался фургон. О пострадавших нет информации.

В центре итальянского Милана сегодня произошел мощный взрыв. После чего на месте происшествия вспыхнул пожар, над городом поднялось черное облако дыма.

Об этом сообщает Sky TG24.

"Сегодня утром в Милане, в районе Порта Романа, произошел большой пожар. Согласно первым снимкам, сделанным мобильными телефонами, несколько автомобилей загорелись на пирсе Ломбардо", — передают журналисты.

По словам свидетелей, все началось примерно в 11:30 с фургона с кислородными баллонами, предположительно предназначавшимися для расположенного неподалеку Итальянского ауксологического института.

Местная полиция подтвердила, что предварительно взорвался фургон.

О пострадавших нет информации.

Напомним, в Киеве 10 мая вспыхнул масштабный пожар: черный столб дыма был виден в нескольких районах.

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