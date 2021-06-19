В центре Москвы горит склад с пиротехникой: слышны взрывы (фото, видео)

Пожар тушат с катеров и вертолетов.
На Лужнецкой набережной в центре Москвы — пожар и взрывы на складе пиротехники.
Пожар сопровождается множественными взрывами петард.
Об этом сообщает Интерфакс.
Все окутано густым дымом.
"На складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной произошел пожар, слышно многочисленные взрывы", — сообщили информагентства очевидцы.
Позже российские СМИ уточнили, что огонь уже перекинулся на соседнее здание. Номер сложности пожара повысили со второго до третьего (по пятибалльной шкале).
Для тушения пожара на складе с пиротехникой привлечена авиация.
"К тушению пожара привлечена авиация Московского авиационного центра. К месту пожара на Лужнецкой набережной следует пожарный катер "Полковник Чернышев", привлекаются три вертолета Ка-32", — говорится в сообщении МЧС России.
Напомним, стала известна причина возгорания в киевском метро.