В центре Москвы горит склад с пиротехникой: слышны взрывы (фото, видео)

Пожар тушат с катеров и вертолетов.

На Лужнецкой набережной в центре Москвы — пожар и взрывы на складе пиротехники.

Пожар сопровождается множественными взрывами петард.

Об этом сообщает Интерфакс.

Все окутано густым дымом.

"На складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной произошел пожар, слышно многочисленные взрывы", — сообщили информагентства очевидцы.

Позже российские СМИ уточнили, что огонь уже перекинулся на соседнее здание. Номер сложности пожара повысили со второго до третьего (по пятибалльной шкале).

Для тушения пожара на складе с пиротехникой привлечена авиация.

"К тушению пожара привлечена авиация Московского авиационного центра. К месту пожара на Лужнецкой набережной следует пожарный катер "Полковник Чернышев", привлекаются три вертолета Ка-32", — говорится в сообщении МЧС России.

Новости мира: в центре Москвы взорвался склад пиротехники

Напомним, стала известна причина возгорания в киевском метро.

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