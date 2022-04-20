В центре Москвы произошел масштабный пожар: площадь у мэрии вся покрыта черным дымом (видео)

В Москве у здания мэрии 20 апреля произошел масштабный пожар.

В здании Тверской площади в центре Москвы вспыхнул деревянный павильон, где продают сувениры и российские продукты.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

Mash сообщает же, что пожар произошел в одном из торговых павильонов, а именно в подвале фестивальной площадки.

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По предварительным данным, на момент возгорания на территории объекта людей не было. Предварительно, никто не пострадал.

На месте происшествия работают пожарные. Чрезвычайники уже сообщили, что якобы ликвидировали задымление на Тверской площади.

Пожарные РФ говорят, что причиной инцидента стало короткое замыкание.

Напомним, Виллу пропагандиста Соловьева подожгли в Италии.

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