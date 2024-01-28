В центре Москвы вспыхнул масштабный пожар: спасатели не могут его погасить

Площадь пожара в театре сатиры составляет 200 кв. м.

В воскресенье, 28 января, в центре Москвы на Триумфальной площади горит театр сатиры.

Об этом сообщает российские СМИ и телеграмм-каналы.

По словам очевидцев, горит купол театра, с крыши здания виден густой серый дым.

По данным оперативных служб, площадь пожара в театре сатиры составляет 200 кв. м и продолжает распространяться.

"Огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям, на борьбу с пожаром взимаются дополнительные силы", — заявили в МЧС.

Из-за возгорания в здании пожарные эвакуировали 50 человек из Театра сатиры. Все дневные спектакли упразднены.

В МЧС уверяют, что пострадавших нет.

Напомним, партизаны "засветили" ПВО в Москве.

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