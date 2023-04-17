В центре Москвы вспыхнул пожар – из окон здания валят клубы дыма (видео)

В центре Москвы в понедельник, 17 апреля, загорелось кафе "Плов центр". Пожару предоставили повышенный уровень сложности.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

В здании на Бережковской набережной Москвы произошел пожар на площади 200 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 11:03. В администрации заявили, что людей в помещении нет.

На кадрах с места происшествия видно, как из окон здания валят плотные клубы дыма. На месте работают экстренные службы.

Напомним, в Москве мужчина с пистолетом пытался прорваться в здание Минобороны РФ.

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