В Москве горит кафе.
В центре Москвы в понедельник, 17 апреля, загорелось кафе "Плов центр". Пожару предоставили повышенный уровень сложности.
Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.
В здании на Бережковской набережной Москвы произошел пожар на площади 200 кв. м.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 11:03. В администрации заявили, что людей в помещении нет.
На кадрах с места происшествия видно, как из окон здания валят плотные клубы дыма. На месте работают экстренные службы.
Напомним, в Москве мужчина с пистолетом пытался прорваться в здание Минобороны РФ.
Читайте также: