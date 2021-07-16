В центре Москвы вылетел на встречную полосу и завалился на бок военный грузовик

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.
Вечером четверга, 15 июля, в центре российской столицы на улице Малой Сухаревской водитель военного грузовика не справился с управлением и опрокинул машину на бок.
Об инциденте сообщают росСМИ со ссылкой департамент транспорта.
Момент аварии сняли камеры видеонаблюдения.
На Рассеи УСН ВС Вейшнории продолжает проводить операции. Сегодня отработали в центре Макцквы.— Анатолий Штирлиц (@ Shtirlitz53) July 16, 2021
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На видео можно увидеть, как грузовик выехал из-за поворота, после чего кузов накренился и машина потеряла управление. Фургон вынесло на встречную полосу и он завалился на бок. На проезжую часть из грузовика высыпались коробки.
По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в столице республики Татарстан во время транспортировки перевернулся и упал на дорогу танк. Жертв и пострадавших нет. В танке не было людей.