В центре Москвы вылетел на встречную полосу и завалился на бок военный грузовик

В центре Москвы вылетел на встречную полосу и завалился на бок военный грузовик

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.

Вечером четверга, 15 июля, в центре российской столицы на улице Малой Сухаревской водитель военного грузовика не справился с управлением и опрокинул машину на бок.

Об инциденте сообщают росСМИ со ссылкой департамент транспорта.

Момент аварии сняли камеры видеонаблюдения.

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На видео можно увидеть, как грузовик выехал из-за поворота, после чего кузов накренился и машина потеряла управление. Фургон вынесло на встречную полосу и он завалился на бок. На проезжую часть из грузовика высыпались коробки.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в столице республики Татарстан во время транспортировки перевернулся и упал на дорогу танк. Жертв и пострадавших нет. В танке не было людей.

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