В центре Москвы загорелся офис коммунистов: люди зовут на помощь (видео)

Огонь охватил второй этаж здания, откуда люди просят о помощи.
В центре Москвы 30 января вспыхнул пожар в здании, где расположен офис Коммунистической партии РФ и музей пожарной охраны.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
В Москве на улице Гиляровского, 29 огонь охватил второй этаж здания, откуда люди просят помощи, и еще несколько человек пытаются спастись на крыше. Над домом возвышается густой черный дым.
В Сети появилось видео с места пожара и кады того, как люди спасаются на крыше дома.
В пабликах сообщается, что судя по всему, здание, где загорелся пожар, не работало – оно находилось на реконструкции. На втором этаже загорелся строительный мусор.
Сейчас уже чрезвычайники закончили тушить пламя. Два человека спасли с крыши, о пострадавших не сообщалось.
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Позже КПРФ опровергла информацию о том, что их офис расположен по этому адресу. Там заявили о якобы своем переезде восемь месяцев назад.
К слову, 30 января россияне заявили о попытке атаки БПЛА по четырем областям РФ и по оккупированному Крыму.
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