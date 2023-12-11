В центре Москвы загорелся пожар в старейшей российской государственной библиотеке

Прямо сейчас горит Российская государственная библиотека в центре Москвы по улице Воздвиженка.

Очевидцы рассказали SHOT, что вспышка произошла на крыше исторического здания библиотеки. Пока не ясно, пострадали ли экспонаты, находящиеся в помещениях. Сотрудники МЧС занимаются тушением пожара.

Российская государственная библиотека была основана в 1862 году и является крупнейшей публичной библиотекой России, континентальной Европы и одной из величайших библиотек мира.

По состоянию на данный момент относительно возгорания на крыше Российской государственной библиотеки в центре Москвы уже ликвидированы площади 5 квадратов.

По информации источника российских СМИ, горела защитная конструкция скульптуры на крыше здания. По предварительным данным, там проводились ремонтные работы и строители не выключили обогреватель. Пострадавших нет. Ущерб от пожара подсчитывается специалистами.

Напомним, что ранее в Москве вспыхнул большой пожар на электрозаводе.

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