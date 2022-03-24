В центре Нью-Йорка взвился украинский флаг: он будет висеть до победы Украины в войне с РФ (видео)

В центре Нью-Йорка взвился украинский флаг: он будет висеть до победы Украины в войне с РФ (видео)

В Нью-Йорке проживает больше всего украинцев за пределами Украины.

В Нью-Йорке состоялась церемония поднятия американского и украинского флагов на Манхэттене – центральном районе города.

Об этом пишет Укринформ.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс лично поднял украинское знамя.

Укринформ

В церемонии приняли участие генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, члены городского совета и мэрии, конгрессмены, представители украинской общины.

В Нью-Йорке проживает больше всего украинцев за пределами Украины.

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"Любой конфликт, разворачивающийся в глобальном масштабе, разворачивается и на улицах Нью-Йорка. Бомбы, которые взрываются в Киеве, разбивают наши сердца здесь, в Нью-Йорке, и по всей нашей стране. Поднятие флага – это еще и поднятие энергии и духа украинского народа, чтобы он знал, что мы с ним едины", — сказал он.

Глава Нью-Йорка подчеркнул, что гордится стойкостью и духом украинского народа, который противостоит террористическим атакам и насилию и никогда не покажется, защищая свою Родину.

"Мы знаем, что такое бороться за Родину. И сегодня мы едины. Мы с вами. Мы – часть украинского народа", – подытожил Адамс.

Флаг будет развеваться над Нью-Йорком до самой победы Украины в войне.

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