В центре Парижа мужчина с криком "Аллаху Акбар" напал на туристов: один человек погиб

В результате нападения в центре Парижа один человек погиб, а еще один получил ранения.

Об этом информирует BBC.

Глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что нападающий целился у прохожих на набережной Гренель, которая находится рядом с Эйфелевой башней.

Он отметил, что раненому оказывают всю необходимую помощь, а нападавшего задержали.

Кроме того, власти призвали граждан временно избегать посещения района, где произошло нападение.

Источники журналистов сообщили, что перед нападением подозреваемый выкрикнул "Аллаху Акбар".

По сообщению BFMTV, нападающим оказался Арман Р., француз, родившийся в 1997 году в Нейи-сюр-Сен, известный французским правоохранителям как радикальный исламист и имевший "серьезные психиатрические проблемы".

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже полиция открыла огонь по женщине, которая якобы выражала угрозы взорвать себя на железнодорожной станции.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Хания поблагодарил Россию и Китай за их поддержку на Совбезе ООН.

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