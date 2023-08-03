В центре Парижа ограбили ювелирный магазин почти на 15 миллионов евро

Французская полиция разыскивает двух мужчин и женщину, ограбивших ювелирный магазин Piaget в центре Парижа. Ориентировочная сумма ущерба — от 10 до 15 миллионов евро.

Об этом пишет Le Figaro.

Грабители ворвались в помещение магазина с пистолетом. Впоследствии неизвестные открыли несколько окон и украли драгоценности.

Входная дверь ювелирного магазина не была сломана. Во время ограбления никто не пострадал.

Прокуратура Парижа начала расследование. Правоохранители сообщили, что устанавливают обстоятельства по факту "вооруженного ограбления организованной преступной группой и похищения". Следственные действия осуществляет подразделение по борьбе с организованной преступностью.

Как сообщалось, в Германии произошло ограбление музея Министерства государственной безопасности ГДР, известного как "Штази". Злоумышленники разбили несколько витрин и похитили несколько медалей и драгоценностей.

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