В центре российского Челябинска загорелся самый большой рынок: видео

Огонь охватил территорию около тысячи квадратных метров.
В пятницу, 19 января, на рынке "Восточный город" в самом центре российского города Челябинска вспыхнул масштабный пожар.
Видео с места происшествия публикуют местные Telegram-каналы.
В местном управлении МЧС сообщили, что огонь охватил территорию около тысячи квадратных метров.
Из-за угрозы распространения пожара на другие постройки из помещения соседнего торгового комплекса "Европа — Азия" провели эвакуацию людей.
Столб дыма виден из разных районов города. Возле места пожара образовались пробки на автодорогах.
На месте работают 96 спасателей и 36 единиц техники. Информации о пострадавших пока не было.
Местные власти сообщают, что пожар начался после закрытия рынка, на момент его возникновения людей в павильонах уже не было.
Напомним, в ночь на 19 января в Брянской области РФ загорелась местная нефтебаза. Местные власти обвиняют украинский беспилотник.
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