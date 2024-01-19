В центре российского Челябинска загорелся самый большой рынок: видео

В пятницу, 19 января, на рынке "Восточный город" в самом центре российского города Челябинска вспыхнул масштабный пожар.

Видео с места происшествия публикуют местные Telegram-каналы.

В местном управлении МЧС сообщили, что огонь охватил территорию около тысячи квадратных метров.

Также читайте В Петербурге вспыхнул масштабный пожар

Из-за угрозы распространения пожара на другие постройки из помещения соседнего торгового комплекса "Европа — Азия" провели эвакуацию людей.

Столб дыма виден из разных районов города. Возле места пожара образовались пробки на автодорогах.

На месте работают 96 спасателей и 36 единиц техники. Информации о пострадавших пока не было.

Местные власти сообщают, что пожар начался после закрытия рынка, на момент его возникновения людей в павильонах уже не было.

В центре российского Челябинска загорелся крупнейший рынок

Напомним, в ночь на 19 января в Брянской области РФ загорелась местная нефтебаза. Местные власти обвиняют украинский беспилотник.

Читайте также: