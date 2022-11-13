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В центре Стамбула среди популярной среди туристов улицы раздался мощный взрыв: фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В центре Стамбула среди популярной среди туристов улицы раздался мощный взрыв: фото

Фото: из соцсетей

Турецкая полиция перекрыла место происшествия.

В Турции в центре Стамбула в воскресенье, 13 ноября, раздался мощный взрыв. По предварительным данным, 11 человек пострадали.

Об этом сообщает CNN Türk.

Мощный взрыв прогремел на улице Истикляль. Это – популярная среди туристов пешеходная зона. Правоохранители и специальные службы прибыли на место происшествия и перекрыли улицу.

По предварительным данным, из-за взрыва пострадали 11 человек.

Местные власти сообщили, что из-за взрыва уже известно о жертвах. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Сегодня около 16:20 на улице Истикляль произошел взрыв. Полиция, медицинские службы, пожарные были направлены на место происшествия. Есть жертвы и ранены", — сказал губернатор Стамбула Али Ерликая

Другие чрезвычайные ситуации в Турции

В Турции 15-летняя девушка упала с крыши 4-этажного дома, когда делала селфи. Девушка хотела поймать свой выскользнувший из рук телефон и потеряла равновесие.

14 октября в турецкой провинции Бартын произошел взрыв на угольной шахте. 25 из 36 находившихся под землей горняков погибли.

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Дата публикации
Просмотры
3939
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