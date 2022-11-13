В центре Стамбула среди популярной среди туристов улицы раздался мощный взрыв: фото

В Турции в центре Стамбула в воскресенье, 13 ноября, раздался мощный взрыв. По предварительным данным, 11 человек пострадали.

Об этом сообщает CNN Türk.

Мощный взрыв прогремел на улице Истикляль. Это – популярная среди туристов пешеходная зона. Правоохранители и специальные службы прибыли на место происшествия и перекрыли улицу.

По предварительным данным, из-за взрыва пострадали 11 человек.

#BREAKING : Moment of explosion в Taksim Sqaure, Estambul. Последние бомбы атаки, bodys seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM — ELINT News (@ELINTNews) November 13, 2022

Местные власти сообщили, что из-за взрыва уже известно о жертвах. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Сегодня около 16:20 на улице Истикляль произошел взрыв. Полиция, медицинские службы, пожарные были направлены на место происшествия. Есть жертвы и ранены", — сказал губернатор Стамбула Али Ерликая

Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir.



Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.



Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır.



Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

Другие чрезвычайные ситуации в Турции

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