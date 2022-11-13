В центре Стамбула среди популярной среди туристов улицы раздался мощный взрыв: фото

Турецкая полиция перекрыла место происшествия.
В Турции в центре Стамбула в воскресенье, 13 ноября, раздался мощный взрыв. По предварительным данным, 11 человек пострадали.
Об этом сообщает CNN Türk.
Мощный взрыв прогремел на улице Истикляль. Это – популярная среди туристов пешеходная зона. Правоохранители и специальные службы прибыли на место происшествия и перекрыли улицу.
По предварительным данным, из-за взрыва пострадали 11 человек.
#BREAKING : Moment of explosion в Taksim Sqaure, Estambul. Последние бомбы атаки, bodys seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM— ELINT News (@ELINTNews) November 13, 2022
Местные власти сообщили, что из-за взрыва уже известно о жертвах. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
"Сегодня около 16:20 на улице Истикляль произошел взрыв. Полиция, медицинские службы, пожарные были направлены на место происшествия. Есть жертвы и ранены", — сказал губернатор Стамбула Али Ерликая
Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022
Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.
Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır.
Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
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