В центре Варшавы неизвестный мужчина угрожает взорвать бомбу: фото и видео

Мужчина залез на памятник Смоленской трагедии в столице Польши, площадь вокруг оцепила полиция.

В субботу, 14 октября, полиция оцепила площадь Пилсудского в центре Варшавы из-за угрозы взрыва. Неизвестный мужчина залез на памятник Смоленской трагедии в столице Польши и угрожал взорвать себя.

На фотографиях, опубликованных на платформе социальных сетей X (ранее Twitter), изображен мужчина, стоящий на верхушке памятника, его лицо замаскировано.

Памятник, на который выбрался неизвестный, посвящен памяти жертв авиакатастрофы 2010 года, в результате которой погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его супруга Мария.

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"Нет входа, там бомба", — сказал полицейский на месте происшествия репортеру Reuters.

Есть сообщения, что это лицо является пакистанцем, выкрикивающим лозунги в поддержку ХАМАС, информация еще не подтверждена властями.

В центре Варшавы неизвестный мужчина угрожает взорвать бомбу

Завтра в Польше проходят парламентские выборы. Фаворитом выборов считается консервативная партия власти, требующая усиления миграционного режима.

Напомним, в воскресенье, 15 октября, в Польше состоятся очередные парламентские выборы. ТСН.ua собрал информацию о политическом раскладе в соседней стране накануне голосования.

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