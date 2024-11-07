В центре Варшавы обворовали украинок более чем на миллион злотых: как действовали преступники

В Варшаве группа мужчин, выдавая себя за полицейских, проникла в дом, где находились трое украинок, и похитила значительную сумму денег. Нападавшие имели при себе поддельный ордер на обыск.

Об этом сообщил пресс-секретарь региональной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба.

"Нападение имело характер грабежа. Нападавшие украли большую сумму денег, происходившую от продажи жилья на территории Украины. Речь идет о 130 тысячах долларов, 120 тысячах евро и 100 тысячах злотых", – сказал Скиба.

По словам представителя региональной прокуратуры Варшавы Петра Скибы, женщины не получили физических травм, хотя к ним применяли силу.

"Учитывая количество нападений на разных лиц, будь то граждане Украины или граждане других восточных стран, которые случаются в Варшаве, во многих случаях делают это, в частности, граждане Грузии. Мы не можем исключать, что это люди, которые следили за пострадавшими или владели информацией, что женщины хранят большую сумму денег в квартире. Таких дел у нас очень много, обычно это нападения на лиц, которые меняют большие суммы денег в конторах (пунктах обмена валют – ред.) или банках, чаще всего в конторах на территории Варшавы", – сообщил представитель прокуратуры.

Подозреваемые пока не задержаны, а их количество не разглашается. Злоумышленникам инкриминируют разбой, за что предусмотрено от 2 до 15 лет лишения свободы, и выдача себя за работников полиции, наказуемых до 5 лет заключения.

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