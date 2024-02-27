В центре Варшавы жестоко изнасиловали женщину и бросили обнаженной на улице: реакция прохожих шокирует

Свидетели жестокого нападения не реагировали на преступление и шли мимо, пишут польские журналисты.

В Варшаве, что в Польше, жестоко изнасиловали молодую женщину. Местные журналисты получили доступ к видео с камер наблюдения и заметили шокирующую реакцию прохожих, которые просто проходили мимо, не реагируя на преступление.

Об этом пишет польское издание fakt.pl.

В центре Варшавы жестоко изнасиловали женщину

По данным издания, инцидент произошел утром, 25 февраля, в центре Варшавы. Журналисты fakt.pl утверждают, что жертвой нападающего стала молодая украинка, возрастом ориентировочно 20 лет, возвращавшаяся утром в свою квартиру. Когда она шла по улице Журавия, ее стал преследовать подозрительный мужчина.

"Он, видимо, следил за ней раньше, потому что на камерах видно, что он долго шел за ней", – рассказывает человек, видевший видеозапись с камер наблюдения.

Когда женщина оказалась на уровне подъезда, нападающий вытащил нож, схватил ее сзади и потащил к въездным воротам. Затем он начал душить ее и срывать с девушки одежду. Это все длилось несколько минут.

Преступник затащил молодую женщину к лестнице в соседнем здании и изнасиловал ее там. После этого он оставил ее на лестнице перед воротами и ушел. По дороге он разбросал ее вещи, сел в трамвай и уехал.

Прохожие не реагировали на преступление

Польские журналисты также получили доступ к видеозаписям, которые есть в распоряжении владельцев дома. На кадрах видно, как во время жестокого изнасилования мимо них проходили люди. Однако никто не отреагировал на то, что делал нападающий.

"Есть записи, на которых видно, как две девушки в это время шли рядом с тротуаром. Они что-то кричали, но это не остановило нападающего. Потом прошла пара - парень с девушкой, но они тоже прошли мимо и никак не отреагировали", - рассказывает женщина, у которой есть записи с камер видеонаблюдения.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии

Отреагировал только охранник, который как раз шел на работу на утреннюю смену. Именно он обнаружил раздетую девушку на лестнице и сразу вызвал службы. Через несколько минут на место происшествия приехала полиция и скорая помощь.

Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сотрудники центральной части города немедленно приступили к поискам злоумышленника.

Подозреваемый уже задержан

Подозреваемый был задержан всего через несколько часов после совершения преступления. Он прятался в своей квартире.

"Сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть связан с делом. С ним проводятся следственные действия", – сообщил Роберт Шумята из Центрального отдела полиции.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Польше мужчина украл коня и пытался спрятать его в квартире на третьем этаже.

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