В центре внимания должен быть не Зеленский: глава одной из партий Нидерландов возмущена датой визита лидера Украины

Из-за "неудавшейся даты" парламентария не будет во время выступления Зеленского.

Глава нидерландской партии BoerBurgerBeweging (BBB) Каролин ван дер Плас возмущена, что украинский президент Владимир Зеленский прибыл в страну 4 мая — в день, когда в Нидерландах чествуют жертв войны.

Об этом она написала в Twitter.

"4 мая… 1 день в году, когда мы вспоминаем НАШИХ жертв войны. 1 день. ЭТО должно быть в центре внимания 4 мая! Не Зеленский. Я думаю, что это очень некстати, что этот визит должен быть сделан СЕЙЧАС", — говорится в ее сообщении.

Из-за "неудавшейся даты" Каролин ван дер Плас сообщила, что не будет присутствовать во время выступления Зеленского в парламенте.

Напомним, после визита в Финляндию Зеленский прибыл в Нидерланды. По информации западных СМИ, украинский лидер выступит в парламенте и Гааге, где будет говорить о наказаниях для России и Путина.

Читайте также: