В церковь с тестом на COVID-19: в Греции ввели новые ограничения для невакцинированных

В церковь с тестом на COVID-19: в Греции ввели новые ограничения для невакцинированных

Греческая церковь обратилась к верующим с призывом вакцинироваться.

В четверг, 4 ноября, Священный синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) призвал верующих и духовенство в Греции соблюдать усиленные меры защиты от коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Афинскую архиепископию, чтобы посетить храм невакцинированным гражданам придется сдать экспресс-тест или ПЦР-тест на коронавирус.

В распространенном циркуляре Священного синода говорится, что те, кто не сделал прививки, "должны приходить с сделанным ранее диагностическим тестом (экспресс-тест или ПЦР-тест)". В то же время церковники призвали граждан пройти вакцинацию.

Этот документ также обязывает священников, певцов, монахов и других сотрудников храмов сдавать два теста в неделю (экспресс-тест или ПЦР-тест). Контроль будет осуществляться церковными советами.

На правительственном уровне в Греции введены новые ограничения для невакцинированных граждан с субботы, 6 ноября. Без теста на отсутствие COVID-19 будет запрещен вход в банки, государственные службы, промтоварные магазины, развлекательные заведения и парикмахерские. Продуктовые магазины, аптеки и церкви остаются открытыми для всех.

Такое исключение для храмов, где собирается много людей, вызвало возмущение оппозиционных партий, заявивших, что в церковь должны приходить либо вакцинированные граждане, либо невакцинированные с отрицательными результатами тестов на коронавирус. Правительство не поддержало требования оппозиции, однако церковь сама решила урегулировать конфликтную ситуацию.

Напомним, в Ивано-Франковской области туристы смогут посещать комплексы отдыха и рекреаций только при наличии сертификата о вакцинации, теста на коронавирус, или справки о выздоровлении от COVID-19.

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