В церкви в Египте вспыхнул пожар: погибли более 40 человек, в том числе 10 детей (фото)

Значительная часть погибших – дети, пришедшие на занятия в воскресной школе при церкви. Среди погибших была пятилетняя тройня.

В египетском городе Гиза (близ Каира) 14 августа в коптской церкви Абу Сифин вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Аljazeera.

Во время утренней службы огонь охватил переполненную коптскую церковь, быстро наполнив ее густым черным дымом и убив 41 верующего, в том числе по меньшей мере 10 детей.

По словам очевидцев, несколько оказавшихся в ловушке прихожан прыгнули с верхних этажей церкви, пытаясь спастись от сильного пламени.

Пострадали 45 человек, в том числе четверо полицейских, участвовавших в спасательной операции.

Как пишет Reuters, значительная часть погибших – дети, пришедшие на занятия в воскресной школе при церкви. В египетском МВД уточнили, что подавляющее число людей погибло от удушения дымом.

Муса Ибрагим, спикер Коптской православной церкви, сказал, что среди погибших была пятилетняя тройня, их мать, бабушка и тетя.

Коптский портал "Ватани" добавляет, что среди погибших — священник церкви.

Экспертиза показала, что пожар возник вследствие неисправности электричества. Семьям погибших обещают выплатить 100 тыс. египетских фунтов (5220 долларов США).

Копты являются крупнейшим христианским сообществом на Ближнем Востоке, они составляют не менее 10 миллионов из 103 миллионов жителей Египта. Коптская церковь принадлежит к группе Древневосточных дохалкидонских церквей, которые от православных церквей византийской традиции отличаются элементами обряда и вероучения.

Ранее сообщалось, что масштабные пожары охватили Португалию, Британию, Францию и Гавайи.

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