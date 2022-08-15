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В церкви в Египте вспыхнул пожар: погибли более 40 человек, в том числе 10 детей (фото)

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В церкви в Египте вспыхнул пожар: погибли более 40 человек, в том числе 10 детей (фото)

Фото: Associated Press

Значительная часть погибших – дети, пришедшие на занятия в воскресной школе при церкви. Среди погибших была пятилетняя тройня.

В египетском городе Гиза (близ Каира) 14 августа в коптской церкви Абу Сифин вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Аljazeera.

Во время утренней службы огонь охватил переполненную коптскую церковь, быстро наполнив ее густым черным дымом и убив 41 верующего, в том числе по меньшей мере 10 детей.

По словам очевидцев, несколько оказавшихся в ловушке прихожан прыгнули с верхних этажей церкви, пытаясь спастись от сильного пламени.

Пострадали 45 человек, в том числе четверо полицейских, участвовавших в спасательной операции.

Как пишет Reuters, значительная часть погибших – дети, пришедшие на занятия в воскресной школе при церкви. В египетском МВД уточнили, что подавляющее число людей погибло от удушения дымом.

Муса Ибрагим, спикер Коптской православной церкви, сказал, что среди погибших была пятилетняя тройня, их мать, бабушка и тетя.

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Коптский портал "Ватани" добавляет, что среди погибших — священник церкви.

Экспертиза показала, что пожар возник вследствие неисправности электричества. Семьям погибших обещают выплатить 100 тыс. египетских фунтов (5220 долларов США).

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Копты являются крупнейшим христианским сообществом на Ближнем Востоке, они составляют не менее 10 миллионов из 103 миллионов жителей Египта. Коптская церковь принадлежит к группе Древневосточных дохалкидонских церквей, которые от православных церквей византийской традиции отличаются элементами обряда и вероучения.

Ранее сообщалось, что масштабные пожары охватили Португалию, Британию, Францию и Гавайи.

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