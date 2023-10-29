"В части России может образоваться халифат": эксперт спрогнозировал развитие событий в Махачкале

Военно-политический обозреватель предполагает, что события на Северном Кавказе могут привести к новому походу на Москву.

Военный и политический эксперт Александр Мусиенко считает, что произошедшие в воскресенье, 29 октября, в столице российского Дагестана Махачкале, где разъяренная толпа в аэропорту искала граждан Израиля, могут подтолкнуть этот мусульманский регион к большей автономии.

Такое мнение он высказал в своем Тик-Ток-канале.

"То, что мы видим — постоянное заигрывание Путина, разрешения Кадырову делать все, что вздумается — может привести к тому, что в этой части России образуется халифат", — отметил эксперт.

По его словам, вполне вероятен будет и еще один поход на Москву, на этот раз — под зеленым флагом ислама.

"Москва и сейчас платит дань в Грозный, Кадырову. Теперь будут платить большую дань. На востоке будут платить дань Китаю. Таково оно будущее России”, — спрогнозировал Александр Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что нынешние вспышки антисемитизма в России являются чем-то большим – невосприятием других национальностей в целом.

"Исламизм пошел под российскую пропаганду, еще и там добавился нацизм. И это то, что в целом присуще сейчас путинской России. Невосприятие других народов, стремление к войне с другими. Это проявление нацизма, культивируемого в России. И то, что мы видим сейчас, является настоящими ростками гражданской войны в России”, — резюмировал эксперт.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в российском городе Махачкале, столице преимущественно мусульманского Дагестана, толпа радикально настроенных мужчин ворвалась в аэропорт. Агрессивные люди устроили обыск в помещениях в поисках прилетевших из Израиля "евреев".

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