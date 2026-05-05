В Чебоксарах сообщают об ударе ракетой "Фламинго" по предприятию военной навигации РФ (видео, фото)

В Чебоксарах (Чуваская Республика РФ) заявляют о попадании ракеты FP-5 "Фламинго" по предприятию "ВНИИР-Прогресс", а также падению обломков беспилотника на торговый центр.

В российских пабликах и телеграмм-каналах распространяется информация о ракетном ударе по территории акционерного общества ВНИИР-Прогресс в городе Чебоксары. По этим сообщениям, удар якобы был нанесен ракетой FP-5 "Фламинго" , однако официального подтверждения типа вооружения пока нет.

Предприятие специализируется на разработке и производстве защищенных от помех навигационных систем. В частности, речь идет о модулях "Комета", которые, по открытым данным, используются в российских беспилотниках, а также в крылатых и баллистических ракетах.

В сети публикуют видео и фото последствий удара: на кадрах видны повреждения построек и задымление. Масштабы разрушений уточняются.

Кроме того, сообщается, что обломки беспилотника свалились на один из торговых центров в Чебоксарах. По словам местных жителей, поврежден фасад и остекление здания. На месте работают экстренные службы.

Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, что ранее в России ограничили работу аэропортов , заявили о сбитом дроне в Москве и перебоях со связью в Петербурге.

