В Чечне 17-летний мститель напал на силовиков Кадырова: парня убили, а родственников жестоко наказали

Тело юноши выставили на устрашение в его родном селе

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Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает держать в страхе население Чечни, однако о фактах сопротивления до сих пор возникают, несмотря на подавление чеченского освободительного движения против РФ. Кадыров, как верная марионетка Кремля, борется с этими проявлениями жесткими средневековыми методами.

Так, 8 апреля стало известно, что 17-летний чеченский юноша напал с ножом на кадыровских силовиков. Один из полицейских скончался от ранений. Юноша был убит ответным огнем.

Молодой человек, напавший на кадыровских силовиков

«Дон-дон» сразу же заявил, что за действиями нападающего якобы руководил гражданин Украины.

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Кадыров, даже вопреки российским законам, поручил изгнать из Чечни родственников погибшего юноши, а их имущество конфисковать.

«МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории (Чеченской — Ред.) республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать», — цитируют пропагандистские СМИ слова «дон-дона».

Но это не главное. Как наказание, тело юноши выставили на устрашение в его родном селе Ачхой-Мартани и согнали смотреть на убитого всех местных жителей, пишет российский канал SOTA.

«Кадры сегодняшнего митинга в Ачхой-Мартане. Как мы сообщали ранее, тело убитого подростка лежало все это время перед толпой согнанных жителей. Это и есть русский мир и российский закон, который нам принесла Россия», — пишет чеченский канал сопротивления оккупации РФ NIYSO.

Впоследствии в канале сообщили, что даже после того, как местных отпустили, тело парня продолжало лежать посреди улицы. На видео видно, как его объезжают автомобили.

«Тело убитого юноши до сих пор находится в центре Ачхой-Мартана. Почему? Потому что нас оккупировала Россия», — добавляет NIYSO.

В канале напомнили, что такие действия российских оккупантов имеют историческую тягость, потому что «история повторяется, особенно когда речь идет о жестокости оккупационных режимов».

Свободные чеченцы напомнили, что российские оккупанты не впервые используют убитых как повод для устрашения и пропаганды.

«Вспомним абрека Зелимхана (чеченский национальный герой времен Российской империи — Ред.), сражавшегося против несправедливости царской власти. После его гибели оккупанты собрали родственников, включая женщин и детей, и заставили их позировать на фоне его тела. Это не просто жестокость, это демонстрация, даже смерть не защитит твоей семьи от унижения. Через десятилетия тактика не изменилась: тот же цинизм, та же демонстративная безнаказанность. Оккупанты по-прежнему считают, что террор и публичное унижение сломают волю народа. Но они ошибаются. Каждая такая фотография — не доказательство их силы, а свидетельство страха. Страх перед теми, кто даже мертвым, остается символом сопротивления», — отметили в канале.

Сверху на фото: тело убитого героя чеченского нач. ХХ ст. на фоне которого стоят родственники и русские военные. Внизу юный чеченский мститель, на тело которого согнали смотреть всех родственников и односельчан.

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