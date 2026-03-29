В Чечне и Дагестане объявлена чрезвычайная ситуация: что произошло

Подконтрольные Кремлю руководители Дагестана Сергей Меликов и Чечни Рамзан Кадыров объявили режимы чрезвычайного положения в своих «республиках». / © Associated Press

Реклама

Сильные дожди вызвали масштабное наводнение у подконтрольных России Чечне и Дагестану, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Режим чрезвычайной ситуации, в частности, действует с 29 марта в городе Грозном и 9 муниципальных районах (в общей сложности их 15) оккупированной Россией Чечне. За два дня в зоне бедствия в Чечне оказалось более 1800 домохозяйств в 18 населенных пунктах.

Реклама

Ливни размыли дороги и мосты, вода подтопила около двух тысяч домов, эвакуированы сотни человек. Пострадали 28 дорог и 17 мостов, выведены из строя 5 газопроводов и 6 трансформаторных будок.

Режим ЧС ввели также в столице Дагестана Махачкали и Хасавюртовском районе.

Известно, что в Дагестане обрушились два моста.

