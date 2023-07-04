В Чечне избили журналистку, которой раньше угрожал Кадыров (фото)

Нападение неизвестные совершили утром, когда журналистка и адвокат уезжали из аэропорта Грозного.

В Чечне жестоко избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Об этом сообщают местные паблики и Центр "Мемориал", сообщает obozrevatel.

Милашина и Немов хотели посетить зал суда в Грозном (Чечня) во время оглашения приговора похищенной чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода жене экссудии Верховного суда Чечни Зареми Мусаевой.

Журналистку и адвоката вытащили из машины, отобрали технику, нанесли тяжелые телесные травмы. У Милашиной сломанные пальцы и диагностированные ушибы по всему телу, в том числе и на голове, а адвокат после нападения с трудом передвигается и говорит, пишут российские и правозащитные паблыки.

В Чечне жестоко избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Фото: "Новая газета"

Ранее Милашина вынуждена была уехать из России из-за угроз Рамзана Кадырова. Между тем чеченские власти назвали жестокое нападение "диверсией и дерзкой провокацией против республики".

"Рано утром (4 июля) автомобиль Немова и Милашиной блокировали вооруженные люди по дороге из аэропорта. Их жестоко били ногами, в том числе по лицу, угрожали убийством, приставляли пистолет к голове, отобрали и разбили технику. При избиении им говорили: "Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите". Сейчас они в больнице", – сообщает Центр "Мемориал".

Нападавшие были на трех автомобилях, в балаклавах, а для избиения использовали, в частности, полипропиленовые трубы.

Редакция "Новой газеты", в которой работает Милашина, пишет, что неизвестные уничтожили не только технику, принадлежащую журналистке и адвокату, но и их документы.

После нападения и адвокат, и журналистка находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее на Белгородщину перебросили "кадыровцев" для "предотвращения диверсионных вылазок". По словам главаря боевиков, они совместно с другими российскими подразделениями "существенно усилят безопасность на приграничных территориях".

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