В Чечне назревает переворот: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Рамзан Кадыров / © Associated Press

В Чечне, республике на северном Кавказе, назревает борьба за престолонаследие из-за тяжелого состояния здоровья пророссийского лидера Рамзана Кадырова. По сообщениям источников, близких к украинской разведке, Кадыров страдает острым панкреатическим некрозом и проблемами с почками. Последний раз его публично видели больше недели назад – он был истощен и передвигался с помощью тростника.

Об этом говорится в материале The Times.

По данным "Новой Газеты", 49-летний лидер был госпитализирован во время его пребывания в Москве 25 декабря для участия в заседании Государственного совета РФ, однако Кадыров не явился на официальные фото и пропустил встречу. Чеченские чиновники и сам Кадыров опровергли информацию о госпитализации. Между тем, по словам источников, сейчас Кадыров проходит диализ в частной клинике в Чечне, где находятся члены его семьи, в том числе из-за границы.

Состояние здоровья Кадырова заставляет его ускорить подготовку своих преемников. Ожидается, что третий сын лидера, 18-летний Адам, готовится к политической карьере и получил несколько высоких должностей, включая пост секретаря Совбеза Чечни. Другой сын, Ахмат, уже занимает ключевые административные должности, включая министерство спорта и молодежи, а недавно стал заместителем премьер-министра республики.

Эксперты отмечают, что ускоренное назначение членов семьи объясняется ухудшением здоровья Кадырова и угрозами чиновников российских спецслужб, стремящихся установить более покорный режим. Вместе с тем Москва рассматривает и альтернативных кандидатов на должность – среди них чеченские военачальники Апти Алаудинов и Адам Делимханов.

Рамзан Кадыров известен как один из самых преданных сторонников войны России против Украины и фигурирует в многочисленных обвинениях в нарушениях прав человека, включая внесудебные казни и пытки. Несмотря на тяжелое состояние, он продолжает публичные конфликты с президентом Украины Владимиром Зеленским, время от времени высказывающим ему саркастические комментарии.

Вопрос преемственности власти в Чечне критически важен как для семьи Кадырова, так и для Кремля, который стремится сохранить контроль над стратегически важной республикой. По оценкам экспертов, около 100 членов семьи Кадырова занимают разные должности в администрации республики, что делает их семью одной из наиболее влиятельных среди российских региональных элит.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Кадырова резко ухудшилось после того, как он прилетел в Москву 24 декабря. Ночью он был доставлен на реанимобиле в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ.