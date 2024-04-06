В Чечне официально запретили музыку, которая не вписывается в четко определенные ритмы

В республике Чечне, являющейся субъектом Российской Федерации, все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать ритму от 80 до 116 ударов в минуту. По мнению местного министерства культуры и лично Рамзана Кадырова, только такой ритм соответствует чеченскому менталитету.

Как передает "Кавказский узел", об этом заявил во время расширенного совещания министр культуры республики Муса Дадаев.

По его словам, по этому вопросу принято "окончательное решение", согласованное с председателем Чечни Рамзаном Кадыровым.

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Музыкальные произведения, предназначенные для исполнения в Чечне, местный Минкульт поручил перезаписать в одобренном темпе до 1 июня. Иначе их не допустят для публичного исполнения.

"Мы должны нести в народ и в будущее наших детей культурное наследие чеченского народа: обычаи, традиции, наши адаты, нохчалла — особенности чеченского характера, в которые включен весь спектр моральных, нравственных и этических норм жизни чеченцев", — заявил главный чеченский чиновник от культуры.

Темп 80 ударов в минуту – это относительно медленные композиции. Например, примерно в таком темпе (82 удара) звучит песня "Я не сдамся без боя" группы "Океан Эльзы".

В узкий коридор 80-116 ударов в минуту не попадает большинство музыкальных произведений в стиле транса (130-160), техно (120-150), самбы (50-52), румбы (25-27) и вальса (28-30). .

Напомним, ранее скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил увольнением подчиненным, чьи дети не знают чеченского языка.

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