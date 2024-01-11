В Чечне вдруг сгорел штаб 70-го мотострелкового полка (видео)

В Чеченской Республике сгорел штаб мотострелкового полка, бойцы которого принимают участие в путинской "СВО", но отказывались воевать против Украины.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Пожар на территории объекта произошел утром 11 января. Как сообщают местные, здание штаба 70-го полка (в/ч 71718, тактическое формирование входит в состав 42-й дивизии Южного военного округа) сгорело вместе со всеми документами. Также от огня пострадали припаркованные рядом автомобили.

В Чеченской Республике сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка

Пока неизвестно, что стало причиной пожара. МЧС Чеченской Республики пока не дало официальных комментариев по поводу происшествия.

Этот мотострелковый полк ВС РФ от 2022 года участвует в войне против Украины. В его штаб в городе Шали свозят контрактников со всей России. Кроме того, в этот полк 2023-го россияне начали активно вербовать наемников из Непала. Несколько таких воинов наши защитники пленили, но доказать факт такого рекрутинга будет сложно, потому что огонь уничтожил всю документацию.

Также в мае 2022 его военнослужащие отказывались участвовать в боевых действиях и требовали вернуть их домой.

Солдаты жаловались, что тех, кто открыто заявлял о нежелании воевать командиры наоборот бросали на самые опасные точки фронта. Кроме того, в их ряды "вводили" сотрудников ФСБ, чтобы те искали особо активных инициаторов возвращения в Россию. Тогда командование пыталось скрыть саботаж оккупантов.

Напомним, в Главном управлении разведки сообщили, что оккупационные войска Российской Федерации в Украине составляют около 462 тысяч человек. Из них на временно оккупированных территориях находятся 35 тысяч человек росгвардии.

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