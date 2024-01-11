В Чечне вдруг сгорел штаб 70-го мотострелкового полка (видео)

В городе Шале Чеченской Республики сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка.
В Чеченской Республике сгорел штаб мотострелкового полка, бойцы которого принимают участие в путинской "СВО", но отказывались воевать против Украины.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Пожар на территории объекта произошел утром 11 января. Как сообщают местные, здание штаба 70-го полка (в/ч 71718, тактическое формирование входит в состав 42-й дивизии Южного военного округа) сгорело вместе со всеми документами. Также от огня пострадали припаркованные рядом автомобили.
Пока неизвестно, что стало причиной пожара. МЧС Чеченской Республики пока не дало официальных комментариев по поводу происшествия.
Этот мотострелковый полк ВС РФ от 2022 года участвует в войне против Украины. В его штаб в городе Шали свозят контрактников со всей России. Кроме того, в этот полк 2023-го россияне начали активно вербовать наемников из Непала. Несколько таких воинов наши защитники пленили, но доказать факт такого рекрутинга будет сложно, потому что огонь уничтожил всю документацию.
Также в мае 2022 его военнослужащие отказывались участвовать в боевых действиях и требовали вернуть их домой.
Солдаты жаловались, что тех, кто открыто заявлял о нежелании воевать командиры наоборот бросали на самые опасные точки фронта. Кроме того, в их ряды "вводили" сотрудников ФСБ, чтобы те искали особо активных инициаторов возвращения в Россию. Тогда командование пыталось скрыть саботаж оккупантов.
Напомним, в Главном управлении разведки сообщили, что оккупационные войска Российской Федерации в Украине составляют около 462 тысяч человек. Из них на временно оккупированных территориях находятся 35 тысяч человек росгвардии.
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